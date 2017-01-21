В храме Христа Спасителя призвали не искать масонский след в его символике

Ключарь храма Христа Спасителя в Москве протоиерей Михаил Рязанцев призвал не искать в символике церкви признаки масонства.

По его словам, люди каждый день спрашивают, что означают шестиконечные звезды, называя храм масонским. Священник объяснил, что храм Христа Спасителя посвящен Рождеству Христову, когда прославляется Богородица из рода царя Давида.

- Поэтому здесь никакие масоны ни при чем, а вот паникадила, которые сделаны в форме этой звезды, те орнаменты, которые присутствуют в храме Христа Спасителя в виде звезд царя Давида, указывают на царское происхождение Матери Божией. Вот и все, - цитирует «Интерфакс» слова Рязанцева.

По его словам, если какие-то общества, в частности масонские, используют ветхозаветные или христианские символы, то это совершенно не значит, что символы теряют свое христианское или божественное значение.