Храм в Петровском парке Москвы стал собственностью церкви
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке на севере Москвы передан в собственность Русской православной церкви.
Храм принадлежит к Всехсвятскому благочинию Московской городской епархии Русской Православной Церкви.
Храм построен в 1843-1847 годах в русском стиле рядом с Петровским путевым дворцом по проекту архитектора Федора Рихтера.
Главной святыней храма является икона Господь Вседержитель. Богослужения в храме были возобновлены с сентября 1991 года, отмечает РИА Новости.
В 1930-е годы храм был передан Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского и использовался под овощной склад. Позднее в кирпичном приходском доме разместилась ГАИ районного УВД.
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