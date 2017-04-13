Храм в Петровском парке Москвы стал собственностью церкви

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке на севере Москвы передан в собственность Русской православной церкви.

Храм принадлежит к Всехсвятскому благочинию Московской городской епархии Русской Православной Церкви.

Храм построен в 1843-1847 годах в русском стиле рядом с Петровским путевым дворцом по проекту архитектора Федора Рихтера.

Главной святыней храма является икона Господь Вседержитель. Богослужения в храме были возобновлены с сентября 1991 года, отмечает РИА Новости.

В 1930-е годы храм был передан Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского и использовался под овощной склад. Позднее в кирпичном приходском доме разместилась ГАИ районного УВД.