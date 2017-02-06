Хозяина частной клиники до смерти избили на западе Москвы

Неизвестные молодые люди до смерти избили владельца частной клиники на западе Москвы, сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 5 февраля во дворе жилого дома на Малой Филевской улице.

Иванова уточнила, что пострадавшего обнаружили местные жители. Они вызвали скорую помощь, но 58-летний мужчина умер по пути в городскую больницу.

- Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»), — цитирует «РИА Новости» слова Ивановой.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства преступления, ведется поиск преступников.