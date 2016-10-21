США хотят взять Ракку после освобождения Мосула от ИГ

США готовы сотрудничать с Турцией в операции по освобождению сирийской Ракии от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Это подтвердили министры обороны двух стран Эштон Картер и Фикри Ышык.

Ракка является оплотом и неофициальной столицей ИГ. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что с предложением провести совместную операцию в Ракке к нему обратился Барак Обама во время их встречи на саммите G20 в Китае.

Анкара выразила готовность присоединиться к этой операции, но при условии неучастия в ней сил самообороны сирийских курдов, сообщает РИА Новости.

В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ. В операции участвуют ВВС стран американской коалиции.