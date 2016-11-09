В РФ хотят сделать обязательной регистрацию договоров пожизненной ренты

Договоры пожизненной ренты жилья будут подлежать обязательной государственной регистрации. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Вся информация по этим договорам будет вноситься в единый государственный реестр, добавил глава кабмина. По его словам, нововведение призвано обезопасить пожилых людей от мошенников, передает ТАСС.

Медведев отметил, что плательщиком ренты по договору пожизненного содержания могут быть исключительно физлица, в том числе, индивидуальные предприниматели. Он также сделал акцент на том, что по договорам ренты пожилые люди должны будут в любом случае получать от плательщиков не менее 20% от кадастровой или рыночной стоимости жилья.