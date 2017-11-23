В РПЦ хотят расширить преподавание религиозных основ в школах

Русская православная церковь (РПЦ) обратилась в Минобрнауки с предложением об углублении курса религиозных основ в целях борьбы с экстремизмом.

По словам главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, существующая программа изучения традиционных религий недостаточна, пишет Ura.ru со ссылкой на АГН «Москва».

При этом Легойда сделал акцент на том, что инициативу РПЦ не следует считать лоббизмом церковных интересов.