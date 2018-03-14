В США хотят признать Россию спонсором терроризма

Американский сенатор-демократ Роберт Менендес вступил с предложением о признании России страной-спонсором терроризма и введении новых санкций.

Поводом для инициативы послужило отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Менендес пояснил, что новые ограничения в отношении России Вашингтону позволяет ввести закон о контроле за уничтожением химического и биологического оружия от 1991 года.

Относительно признания РФ спонсором терроризма Менендес напомнил, что таковой была ранее признана Северная Корея после того как в Таиланде был отравлен Родственник Ким Чен Ына, сообщает Ura.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился с британскими властями в том, что Москва может быть причастна к отравлению Скрипаля. Российская сторона это категорически отрицает.