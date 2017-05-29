США хотят полностью запретить провоз ноутбуков на самолетах

Власти США обсуждают вопрос о полном запрете провоза ноутбуков на всех авиарейсах американских компаний. Об этом заявил министр внутренней безопасности Джон Келли.

По его словам, подрыв пассажирских самолетов сегодня стал идее-фикс для террористов. Особенно, если речь идет о лайнерах авиакомпаний США.

В связи с этим планируется расширить список городов, на которые будет распространяться запрет о провозе ноутбуков, сообщает OAne.ws со ссылкой на телеканал Fox News.

Несколько месяцев назад данный запрет стал действовать в отношении городов североафриканских и ближневосточных стран.

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