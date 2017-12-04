США хотят обвалить курс рубля перед выборами в России

США планируют обвалить российский рубль перед президентскими выборами, которые пройдут в РФ в марте 20018 года.

Уточняется, что новые санкции США в отношении российского госдолга могут обвалить курс рубля до 69 рублей за доллар.

При этом, по мнению аналитиков, ЦБ готов к таким мерам, поэтому курс доллара может подскочить всего на 2-3 рубля.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении антироссийских санкций. В течение полугода после принятия документа Конгресс США обсудит возможность расширения санкции в отношении госдолга РФ, сообщает Ura.ru.

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Теги:
Места: Россия, США
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