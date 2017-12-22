Хосписы получат землю бесплатно

Российские хосписы, предоставляющие помощь тяжелобольным и умирающим людям, будут получать бесплатную землю под строительство.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму 22 декабря.

На сегодняшний день в России функционируют около ста хосписов для тяжелобольных людей. Согласно стандартам ВОЗ, один хоспис должен приходиться на каждые 300-400 тысяч человек населения. Таким образом, стране не хватает как минимум нескольких сотен подобных медицинских учреждений.

Как пояснил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, в настоящее время правовых оснований для безвозмездной передачи земельных участков под строительство хосписов нет. Поэтому необходимо внести поправки в закон, согласно которым региональные власти получат возможность передавать землю «на праве безвозмездного срочного пользования сроком на 49 лет некоммерческим организациям для размещения хосписов.

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