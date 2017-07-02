В Хорватии пациент убил психиатра из автомата Калашникова
На хорватском острове Раб пациент Серджан Смойвер расстрелял психиатра из автомата Калашникова.
Как пишет Газета.ru, около 11.00 мск пациент убил врача автоматной очередью. Жена психиатра спаслась, выпрыгнув через окно второго этажа. После преступления стрелок забаррикодировался в квартире и заявил, что у него имеется взрывчатка.
МВД республики оцепила место происшествия. Спецназ извлек тело потерпевшего, им оказался врач Синигу Ракич 1966 года рождения.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону пациент с молотком напал на фельдшеров и нанес им травмы.
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