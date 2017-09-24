В Хорватии неизвестный ранил ножом посетителей кафе
В городе Слатина в Хорватии мужчина напал на посетителей кафе и ранил шестерых человек.
В сообщении министерства внутренних дел республики говорится: «Сегодня, 24 сентября, около 01.35 (02.35 мск) в кафе в Слатине произошел конфликт, в ходе которого 18-летний гражданин острым предметом ранил шесть человек в возрасте от 17 до 28 лет».
Как пишет «РИА Новости», пятеро человек получили ранения бедра, еще двое - живота и грудной клетки. Один из пострадавших был доставлен в больницу города Вировитица, остальные отпущены домой.
Нападавшего задержали. В полиции рассматривают версию личных мотивов.
19 августа в Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате нападения были ранены восемь человек.
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