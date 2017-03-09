Хороший день зависит от утренних привычек человека

Очередное масштабное исследование американских ученых позволило сделать вывод, что события всего дня и его успешность напрямую зависят от утренних привычек человека.

Например, негативным образом, чаще всего, влияет использование электронных девайсов утром – ноутбука или смартфона. Вместо этого, по мнению специалистов, гораздо полезнее заняться медитацией, либо выпить что-то горячее – кофе или чай, - сообщает «Экономика сегодня».

Также, если вы хотите как можно чаще пребывать в отличном настроении, следует завести себе специальный блокнот, где можно записывать все хорошие события дня.