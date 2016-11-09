Honda представила новый кроссовер WR-V

Японская фирма-автопроизводитель представила на мировой рынок новую модель внедорожника Honda WR-V, продажи которого стартуют уже в 2017 году в нескольких странах.

Свою новинку автоконцерн презентовал на автомобильной выставке в Бразилии, Сан-Паулу. Производители отмечают отличные характеристики машины, которая стала суперкомпактной моделью внедорожника в линейке своих аналогов японского автоконцерна Honda.

По словам представителей производителя, кроссовер WR-V имеет все преимущества, чтобы составить конкуренцию Renault Duster и Ford Ecosport, сообщает портал «АвтоВести».

Пока представленная на выставке в Бразилии новая модель внедорожника от компании Honda предназначена, в основном, для покупателей этого же региона Южной Америки. Что же касается вывода автомобиля WR-V на рынок Европы или Азии, то производитель пока только рассматривает такую возможность.

На автомобильный рынок России японская компания представит кроссовер CR-V, продажи которого начнутся в 2017 году.

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