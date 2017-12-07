Холодный климат увеличивает риск развития рака
Жители северных стран чаще страдают от онкологических заболеваний, выяснили сотрудники Медицинской школы университета Кипра.
Ранее ученые предположили, что существует связь между адаптацией человека к экстремальным погодным условиям и риском развития онкологии.
«Генетические модификации, которые помогают справляться с тяжелыми климатическими условиями, могут также приводить к возникновению рака», — пояснил один из авторов исследования, профессор Константинос Воскаредис.
Согласно выдвинутой гипотезе, жители северных стран больше подвержены раку легких, груди или колоректальному раку. Особо ярко эта тенденция проявляется в скандинавских странах, сообщает «РИА Новости».
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