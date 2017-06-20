Холодное лето лишит россиян скидок на овощи и фрукты
Потребители могут лишиться сезонных скидок на овощи и фрукты из-за холодной и дождливой погоды.
В частности, ожидается, что сельхозпроизводители недополучат урожаи черешни, яблок и груш. Кроме того, урожай клубники в нынешнем сезоне будет на несколько сотен тонн ниже предыдущего, сообщает НСН.
В Минсельхозе прогнозируют также снижение урожая зерновых. Если ненастье сохранится, то аграрии соберут 100-105 миллионов тонн зерна. В случае установления жаркой и сухой погоды можно будет рассчитывать на 115 миллионов тонн.
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