Холодная погода с мокрым снегом ожидается в Москве 8 и 9 мая

Праздничные дни в столичном регионе будут холодными, дождливыми и ветреными, сообщили в Росгидромете.

Согласно прогнозу синоптиков, небо затянет облаками, местами будет идти дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в Москве не прогреется выше 6 градусов тепла. В Московской области столбики термометров покажут от плюс 1 до плюс десяти градусов по Цельсию. Ожидается ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.

В ночь на 9 мая также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Столбики термометров покажут ноль - плюс 2 градуса, а в Подмосковье ожидаются заморозки.

День Победы также будет холодным и пасмурным, хотя осадки ожидаются небольшие. В Москве будет 2-4 градуса тепла, по области воздух прогреется до 6 градусов тепла, сообщает ТАСС.