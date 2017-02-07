Холода повлияли на объемы потребления водки и пива в России

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подвела традиционный итог работы отечественного рынка алкоголя: доля проданной в прошлом году водки превысила аналогичный показатель пива.

По итогам прошлого года на долю водки пришлось 38,9% от объема проданных населению алкогольных напитков по сравнению с 38,2% в 2015 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат. Продажи водки и ликероводочных изделий в натуральном выражении сократились на 0,6%, до 96,6 млн декалитров. В декабре продажи снизились на 2,3%, до 9,9 млн дал.

Доля пива на российском алкогольном рынке сократилась до 39,9% с 40,4% в 2015 году. Продажи пива упали на 3,7%, до 780,6 млн дал, в том числе в декабре - на 11,3%, до 58,6 млн дал.

Также сократилась доля напитков, изготавливаемых на основе пива, - до 3% с 3,1% годом ранее. Продажи пивных напитков снизились на 5,6%, до 60 млн дал в 2016 году и на 9,1%, до 5,4 млн дал в декабре.

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