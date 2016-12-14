Хоккейный тренер Геннадий Цыгуров скончался в Тольятти на 75 году жизни

Советский и российский хоккейный тренер Геннадий Цыгуров скончался на 75 году жизни в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба челябинского «Трактора».

«Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы выразить ту грусть и скорбь от утраты великого челябинского хоккеиста и тренера. Геннадий Федорович поистине являлся мэтром отечественного и российского хоккея. Он был верным другом, добрым человеком и настоящим мужчиной», - говорится в сообщении ХК «Трактор».

Помимо «Трактора» Цыгуров тренировал тольяттинскую «Ладу», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и ряд других команд. Под его руководством «Авангард» в 2011 году стал серебряным призером чемпионата России.