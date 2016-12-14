Хоккейный тренер Геннадий Цыгуров скончался в Тольятти на 75 году жизни
Советский и российский хоккейный тренер Геннадий Цыгуров скончался на 75 году жизни в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба челябинского «Трактора».
«Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы выразить ту грусть и скорбь от утраты великого челябинского хоккеиста и тренера. Геннадий Федорович поистине являлся мэтром отечественного и российского хоккея. Он был верным другом, добрым человеком и настоящим мужчиной», - говорится в сообщении ХК «Трактор».
Помимо «Трактора» Цыгуров тренировал тольяттинскую «Ладу», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и ряд других команд. Под его руководством «Авангард» в 2011 году стал серебряным призером чемпионата России.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии