Хоккей. Чемпионат Мира-2018. Россия-Швеция. Сегодня

Хоккеисты сборной России проведут сегодня вечером заключительный матч предварительной стадии Чемпионата Мира в Дании против лидера группы - сборной Швеции.

Обыграв накануне словацкую команду со счетом 4:0, сборная России набрала 16 очков и гарантировала себе одно из двух первых мест в группе. У шведов – 17 очков.

Соперник по 1/4 финала определится после всех матчей 15 мая в группе «В» - им могут стать команды Латвии, Дании, Канады или Финляндии, сообщает ТАСС.