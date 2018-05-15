Хоккей. Чемпионат Мира-2018. Россия-Швеция. Сегодня
Хоккеисты сборной России проведут сегодня вечером заключительный матч предварительной стадии Чемпионата Мира в Дании против лидера группы - сборной Швеции.
Обыграв накануне словацкую команду со счетом 4:0, сборная России набрала 16 очков и гарантировала себе одно из двух первых мест в группе. У шведов – 17 очков.
Соперник по 1/4 финала определится после всех матчей 15 мая в группе «В» - им могут стать команды Латвии, Дании, Канады или Финляндии, сообщает ТАСС.
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