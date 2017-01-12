Хоккеистки сборных России и Чехии подрались на молодежном чемпионате мира

В матче первенства мира по хоккею с шайбой среди женских молодежных команд произошла драка между сборными России и Чехии.

Потасовка началась в третьем периоде при счете 2:0 в пользу россиянок в эпизоде, когда чешские девушки активно пытались реализовать численное большинство, агрессивно действуя на пятачке, - сообщает RT.

Российская сборная победила в матче и вышла в полуфинал турнира.