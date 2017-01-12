Хоккеистки сборных России и Чехии подрались на молодежном чемпионате мира
В матче первенства мира по хоккею с шайбой среди женских молодежных команд произошла драка между сборными России и Чехии.
Потасовка началась в третьем периоде при счете 2:0 в пользу россиянок в эпизоде, когда чешские девушки активно пытались реализовать численное большинство, агрессивно действуя на пятачке, - сообщает RT.
Российская сборная победила в матче и вышла в полуфинал турнира.
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