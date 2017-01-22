Хоккеист Телегин и певица Пелагея стали родителями

В семье хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь. Певица Пелагея родила ребенка, когда ее супруг находился на выезде в Уфе.

Спортсмену подарили куклу-неваляшку для дочери, сообщает РИА "Новости". Сегодня в Уфе проходит матч звезд КХЛ.

– Вчера вечером у нас родилась дочка, назвали Таисией. С этим уже поздравили партнеры. Чувствует себя хорошо, – сообщил Телегин.

Пелагея и Иван Телегин поженились летом 2016 года.