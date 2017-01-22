Хоккеист Телегин и певица Пелагея стали родителями
В семье хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь. Певица Пелагея родила ребенка, когда ее супруг находился на выезде в Уфе.
Спортсмену подарили куклу-неваляшку для дочери, сообщает РИА "Новости". Сегодня в Уфе проходит матч звезд КХЛ.
– Вчера вечером у нас родилась дочка, назвали Таисией. С этим уже поздравили партнеры. Чувствует себя хорошо, – сообщил Телегин.
Пелагея и Иван Телегин поженились летом 2016 года.
Следующая новость На Кубани девушку застрелили из автомата
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии