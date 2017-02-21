Хоккеист Павел Буре отказался от гражданства США

Российский хоккеист Павел Буре, выступавший за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отказался от американского гражданства, следует из списков вышедших из гражданства, опубликованных федеральным регистром США.

Согласно документу, Буре отказался от гражданства США в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

- Я не уверен, что я буду с вами это обсуждать,— ответил хоккеист на просьбу журналистов прокомментировать данную информацию.

Кроме Буре, в списке значатся также глава британского МИД Борис Джонсон и индийский ученый в области молекулярных исследований, основатель технопарка Genome Valley Кришна Элла.

Российские хоккеисты Павел Буре, Александр Овечкин, Павел Дацюк и Сергей Федоров попали в список величайших игроков за всю историю НХЛ, напоминает «ФедералПресс».