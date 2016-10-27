Хоккеист Овечкин подарил ребенку на матче свою клюшку
Капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин на матче НХЛ с "Эдмонтон Ойлерз" подарил свою клюшку ребенку, который пришел на игру в свитере с его именем.
Овечкин увидел ребенка на раскатке и обратился к менеджеру по экипировке команды. Через некоторое время капитан "Вашингтона" подъехал к борту, где сидел ребенок, и кинул ему свою клюшку. Ребенок очень обрадовался подарку.
Матч "Эдмонтон" - "Вашингтон" завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Команде "Вашингтон Кэпиталз" удалось забросить только одну шайбу в ворота соперников, сообщает Р-Спорт.
Следующая новость Нефть Brent торгуется на уровне 50 долларов за баррель
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии