Хоккеист Овечкин подарил ребенку на матче свою клюшку

Капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин на матче НХЛ с "Эдмонтон Ойлерз" подарил свою клюшку ребенку, который пришел на игру в свитере с его именем.

Овечкин увидел ребенка на раскатке и обратился к менеджеру по экипировке команды. Через некоторое время капитан "Вашингтона" подъехал к борту, где сидел ребенок, и кинул ему свою клюшку. Ребенок очень обрадовался подарку.

Матч "Эдмонтон" - "Вашингтон" завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Команде "Вашингтон Кэпиталз" удалось забросить только одну шайбу в ворота соперников, сообщает Р-Спорт.