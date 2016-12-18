Хоккеист Ковальчук признан лучшим нападающим Кубка "Первого канала"

Российский форвард Илья Ковальчук назван лучшим нападающим Кубка "Первого канала". Сегодня сборная России заняла в этом чемпионате второе место.

Среди российских хоккеистов в список лучших вошел также вратарь Игорь Шестеркин. Лучшим защитником признан шведский хоккеист Давид Рундблад, сообщает ТАСС.

Первое место в Кубке "Первого канала" заняла сборная Швеции. Третьей стала Финляндия, а четвертой - Чехия. Очередной этап соревнований пройдет в феврале в Швеции.