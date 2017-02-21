Хоккеист Буре назвал некорректными сообщения в СМИ про его отказ от гражданства США

Большинство последних сообщений российских СМИ об отказе знаменитого хоккеиста от американского гражданства не соответствуют действительности, заявил Павел Буре.

«Все было наоборот, у меня оно (гражданство) было, а я от него отказался», - пояснил Буре «Интерфаксу», комментируя публикации некоторых СМИ о том, что хоккеист якобы отказался принять американское гражданство.

Эта информация не соответствует действительности, поскольку еще год назад он сам отказался от американского гражданства, уточнил Буре. «Люди услышали звон, а не знают, где он», - сказал хоккеист. Его удивляет, что эта тема вызвала интерес масс-медиа именно сейчас.