Ходорковский спонсирует Навального
Экс-глава «Юкоса» Михаил Ходорковский может являться спонсором предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявил журналист Олег Лурье, опубликовавший в своем блоге документы, подтверждающие факт финансирования Навального олигархом.
По данным журналиста, промежуточным звеном между Навальным и Ходорковским является ближайший соратник скандального оппозиционера и руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков, который в 2015 году заключил договор с аффилированной с Ходорковским эстонской некоммерческой организацией MTÜ Free Access HR на проведение двух исследований под названием «Структуры современного российского общества». Общая стоимость работ составила 60 тысяч долларов.
Отмечается, что в 2015 году Волков жил в Люксембурге и работал в компании по производству 3D-сканеров, однако исследования российского общества принесло ему больше денег, чем он официально заработал. В тот момент Волков баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области, а также возглавлял штаб партии «Парнас» на выборах в Костромскую областную думу.
«Найденный контракт, скорее всего, является лишь небольшой частью денег, которые беглый олигарх Ходорковский перекачивает через свои «прачечные» для Навального», — цитирует «Утро.ру» слова Лурье.
Навальный был задержан 26 марта на несанкционированной акции в Москве за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушения общественного порядка. Задержанный получил 15 суток ареста.
Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы, сообщает Ura.ru.
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