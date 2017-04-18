Ходорковский спонсирует Навального

Экс-глава «Юкоса» Михаил Ходорковский может являться спонсором предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил журналист Олег Лурье, опубликовавший в своем блоге документы, подтверждающие факт финансирования Навального олигархом.

По данным журналиста, промежуточным звеном между Навальным и Ходорковским является ближайший соратник скандального оппозиционера и руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков, который в 2015 году заключил договор с аффилированной с Ходорковским эстонской некоммерческой организацией MTÜ Free Access HR на проведение двух исследований под названием «Структуры современного российского общества». Общая стоимость работ составила 60 тысяч долларов.

Отмечается, что в 2015 году Волков жил в Люксембурге и работал в компании по производству 3D-сканеров, однако исследования российского общества принесло ему больше денег, чем он официально заработал. В тот момент Волков баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области, а также возглавлял штаб партии «Парнас» на выборах в Костромскую областную думу.

«Найденный контракт, скорее всего, является лишь небольшой частью денег, которые беглый олигарх Ходорковский перекачивает через свои «прачечные» для Навального», — цитирует «Утро.ру» слова Лурье.

Навальный был задержан 26 марта на несанкционированной акции в Москве за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушения общественного порядка. Задержанный получил 15 суток ареста.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы, сообщает Ura.ru.

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