Ходорковский покинул пост руководителя «Открытой России»

Михаил Ходорсковский покинул пост председателя организации «Открытая Россия». Имя будущего руководителя движения пока неизвестно.

Как сообщает РБК, о таком решении Ходорковский объявил на конференции «Открытой России», которая прошла в Таллине. Следующим председателем станет один из членов организации, однако имя его до сих пор не называется.

В своем выступлении Ходорковский подчеркнул: «Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей».

В марте собеседники РБК в движении сообщали о намерении экс-главы ЮКОСа сложить полномочия руководителя «Открытой России».