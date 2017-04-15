Ходорковский покинул пост руководителя «Открытой России»
Михаил Ходорсковский покинул пост председателя организации «Открытая Россия». Имя будущего руководителя движения пока неизвестно.
Как сообщает РБК, о таком решении Ходорковский объявил на конференции «Открытой России», которая прошла в Таллине. Следующим председателем станет один из членов организации, однако имя его до сих пор не называется.
В своем выступлении Ходорковский подчеркнул: «Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей».
В марте собеседники РБК в движении сообщали о намерении экс-главы ЮКОСа сложить полномочия руководителя «Открытой России».
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