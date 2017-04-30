В ходе выступления Трампа неизвестный бросил охапку российских флагов
В ходе выступления президента Америки Дональда Трампа в честь 100 дней его правления неизвестный бросил в воздух охапку российских флагов.
Корреспондент телеканала CNBC Стив Копак разместил запись инцидента на своей странице в Twitter и написал: «Во время речи Трампа кто-то подбросил в воздух охапку российских флагов перед камерой».
Флаги были брошены в тот самый момент, когда президент США произносил свою известную фразу «Сделаем Америку снова великой».
Накануне в штате Пенсильвания прошел митинг, приуроченный к празднованию 100 дней с момента вступления Трампа в должность президента страны, пишет РИА Новости.
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