В ходе спецоперации в дагестанском селе уничтожен один боевик

Сотрудники силовых структур РФ в ходе контртеррористической операции в дагестанском селе Тагиркент-Кизмаляр уничтожили открывшего по ним огонь боевика.

- По предварительным данным, уничтожен боевик, оказавший вооруженное сопротивление сотрудникам федеральных сил, которые блокировали одно из домовладений в селении Тагиркент-Кизмаляр. В ходе скоротечного боя бандит был уничтожен, - цитирует «Интерфакс» представителя силовых структур Дагестана.

По словам собеседника агентства, личность боевика устанавливается.