В ходе спецоперации в дагестанском селе уничтожен один боевик
Сотрудники силовых структур РФ в ходе контртеррористической операции в дагестанском селе Тагиркент-Кизмаляр уничтожили открывшего по ним огонь боевика.
- По предварительным данным, уничтожен боевик, оказавший вооруженное сопротивление сотрудникам федеральных сил, которые блокировали одно из домовладений в селении Тагиркент-Кизмаляр. В ходе скоротечного боя бандит был уничтожен, - цитирует «Интерфакс» представителя силовых структур Дагестана.
По словам собеседника агентства, личность боевика устанавливается.
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