В ходе ремонта на Рязанской ГРЭС произошел взрыв

На Рязанской ГРЭС произошел взрыв. В результате происшествия пострадал один человек.

На официальном сайте Минэнерго сообщается, что энергоблок ГРЭС выводился в ремонт, однако «…при отключении котла энергоблока в 00:28 по Москве в угольной мельнице котлотурбинного цеха произошел взрыв угольно-воздушной смеси с последующим тлением угольной пыли».

Пострадавший сотрудник ГРЭС госпитализирован в Новомичуринскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

В результате взрыва были повреждены стекла и стеновые панели. В 00:45 тление угольной пыли удалось ликвидировать. В настоящее время станция продолжает работать в соответствии с графиком.

Рязанская ГРЭС работает при помощи угля и газа. Электрическая мощность станции составляет 3,13 тыс. МВт, тепловая - 180 Гкал/ч.