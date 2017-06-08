В ходе протестов в Венесуэле пострадали около 200 человек
Во время протестных акций оппозиции в Венесуэле пострадали 196 человек.
Среди них два десятка протестующих получили травмы при взрывах бомб со слезоточивым газом, еще 12 ранены дробью. Кроме того, в оппозиции заявили об одном погибшем, передает РИА «Новости».
По словам главы столичной муниципии Эль-Атильо Давида Смолянски, в медучреждения были доставлены 59 человек.
Массовые протесты в Венесуэле продолжаются с апреля. Поводом для них послужило решение Верховного суда страны о значительном ограничении власти Национальной ассамблеи. За время беспорядков погибли более 80 человек.
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