В ходе протестов в Венесуэле пострадали около 200 человек

Во время протестных акций оппозиции в Венесуэле пострадали 196 человек.

Среди них два десятка протестующих получили травмы при взрывах бомб со слезоточивым газом, еще 12 ранены дробью. Кроме того, в оппозиции заявили об одном погибшем, передает РИА «Новости».

По словам главы столичной муниципии Эль-Атильо Давида Смолянски, в медучреждения были доставлены 59 человек.

Массовые протесты в Венесуэле продолжаются с апреля. Поводом для них послужило решение Верховного суда страны о значительном ограничении власти Национальной ассамблеи. За время беспорядков погибли более 80 человек.