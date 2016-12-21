В ходе попыток прорыва у Дебальцево ВСУ потеряли 40 человек убитыми и 50 ранеными

Официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко сообщил, что при безуспешных попытках прорвать оборону ополчения в Дебальцево Вооруженные силы Украины в общей сложности потеряли 40 человек убитыми и 50 ранеными.

- Нам достоверно известно о 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54-й бригады и 11-го батальона 59-й бригады «Киевская Русь». Независимые украинские СМИ сообщают о 100 погибших, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

По словам офицера, Министерство обороны Украины скрывает истинные масштабы потерь, как и сами попытки прорыва.

- В украинском Министерстве обороны официально заявлено о шести погибших и 19 раненых, - добавил Марочко.

Как отметил представитель Народной милиции, потери националистических батальонов ВСУ не считают своими и поэтому не упоминают их в общей статистике.

- Их потери никто не учитывает, на данный момент к нам не было ни одного обращения за телами погибших. Они попросту не нужны правительству, за чьи интересы погибли, - сказал майор, отметив, что в последних боях с ВСУ погибли еще двое военнослужащих Народной милиции.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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