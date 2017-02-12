В ходе массовых протестов во Франции задержали 37 человек

Акции протеста в Париже в поддержку изнасилованного полицией молодого человека закончилась задержанием 37 человек.

По сообщению РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1, более двух тясяч человек вышли на улицу французского города Бобиньи. Протестующие несли плакаты с лозунгами «Справедливости для Тео», «Полиция убивает невинных людей».

По сведениям радиостанции, задержания проходили в департаменте Сен-Сен-Дени. В ходе протестов один полицеский пострадал.

Ранее стало известно, что в результате беспорядков были подожжены четыре машины, повреждена автобусная остановка и пострадало два магазина.

Акции протеста спровоцировал инцидент, в результате которого полиция задержала молодого человека 22 лет. Мужчина якобы выкрикнул кодовое слово, служащее для торговцев наркотиками знаком о приближении правоохранительных органов. При задержании молодого человека полиция воспользовалась дубинками, после чего медикам пришлось делать ему операцию.

В результате инцидента сотруднику полиции предъявили обвинение в изнасиловании.

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