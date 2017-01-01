В ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидированы два боевика

В селе Ямансу Новолакского района Дагестана в результате контртеррористической операции ликвидированы два боевика. В перестрелке получили ранения двое представителей правоохранительных органов.

- Дом в селе Ямансу Новолакского района, где находились боевики, был блокирован с вечера 31 декабря. В ходе спецоперации были убиты два боевика. Их личности предварительно установлены. Двое силовиков получили ранения, - сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.

По словам собеседника агентства, сотрудники полиции осматривают дом, где укрывались боевики.

Уничтоженные боевики входили в так называемую хасавюртовскую бандгруппу.

- Личность одного убитого предварительно установлена. Это Анвар Гаджиев, 1988 года рождения, - сообщил агентству источник в силовых структурах Дагестана.