В ФРГ в ходе антитеррористической операции задержаны 14 чеченцев

За время антитеррористической операции в Германии задержаны 14 граждан РФ.

Все они выходцы из Чеченской республики, сообщает «Интерфакс».

- Группа (задержанных) зарегистрирована в качестве просителей убежища, статус которых находится на рассмотрении, - отметили СМИ.