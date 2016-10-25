В ФРГ в ходе антитеррористической операции задержаны 14 чеченцев
За время антитеррористической операции в Германии задержаны 14 граждан РФ.
Все они выходцы из Чеченской республики, сообщает «Интерфакс».
- Группа (задержанных) зарегистрирована в качестве просителей убежища, статус которых находится на рассмотрении, - отметили СМИ.
Материал дополняется...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии