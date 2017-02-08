Ходьба по лестнице спасет жизнь

Американские ученые назвали самый доступный способ поддерживать себя в прекрасной физической форме и снизить риск сердечных заболеваний.

Ходьба по лестнице помогает человеку снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, считают американские ученые. Специалисты провели целое исследование с участием трех десятков женщин. Все они вели малоподвижный образ жизни — работали в офисе и не уделяли времени спорту, - сообщает «ФАН».

В ходе наблюдения за дамами эксперты выяснили, что полчаса ходьбы по лестнице в неделю — это оптимальная нагрузка для человеческого сердца. Такая на первый взгляд элементарная практика может снизить вероятность сердечного приступа в будущем.