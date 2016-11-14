ЕС хочет заставить британцев платить за въезд в страны сообщества
Для граждан Великобритании после Brexit въезд в станы Евросоюза может стать платным. Размер сбора составит около 11 евро.
Его введение власти ЕС объясняют политикой безопасности. По их мнению, данная мера облегчит идентификацию потенциальные террористов. Все въезжающие в страны ЕС должны будут пройти процедуру электронной авторизации, которая значительно ускорит поиск преступников.
Аналогичная система действует в США. Граждане Великобритании могут въехать на территорию Штатов без визы, но при этом должны оплатить электронную регистрацию, сообщает OAne.ws
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