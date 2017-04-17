Абэ хочет вызвать Путина на откровенный разговор по КНДР

Глава правительства Японии Синдзо Абэ намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Северной Кореи.

По словам японского премьера, он планирует провести с Путиным откровенный обмен мнениями и потребовать от России «играть конструктивную роль».

Встреча Абэ с российским лидером должна состояться в конце месяца. Помимо КНДР, в ходе переговоров будут обсуждаться российско-японские отношения и ведение деятельности на Курилах, сообщает агентство URA.RU.