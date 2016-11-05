МВД хочет ввести наказание за отсутствие на автомобилях предупреждающих знаков

МВД подготовило поправки в ПДД, предусматривающие обязательное оснащение автомобилей предупреждающими знаками. Несоблюдающие данное требование водители будут привлекаться к административной ответственности.

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин рассказал «Интерфаксу», что проект поправок в ПДД практически готов и в ближайшее время поступит на рассмотрение в правительство. В нем идет речь о таких знаках, как «начинающий водитель», «Шипы», «Учебное транспортное средство» и тому подобных.

В случае принятия поправок, водители, игнорирующие требование правил, будут наказываться штрафом в размере 500 рублей.