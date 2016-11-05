МВД хочет ввести наказание за отсутствие на автомобилях предупреждающих знаков

МВД подготовило поправки в ПДД, предусматривающие обязательное оснащение автомобилей предупреждающими знаками. Несоблюдающие данное требование водители будут привлекаться к административной ответственности.

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин рассказал «Интерфаксу», что проект поправок в ПДД практически готов и в ближайшее время поступит на рассмотрение в правительство. В нем идет речь о таких знаках, как «начинающий водитель», «Шипы», «Учебное транспортное средство» и тому подобных.

В случае принятия поправок, водители, игнорирующие требование правил, будут наказываться штрафом в размере 500 рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: МВД, Правительство
Следующая новость Под Новосибирском при пожаре погибли четыре человека

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО