МПК хочет восстановить дружеские отношения с Россией

Международный паралимпийский комитет заинтересован в возобновлении дружеских отношений с Россией. Как заявил президент МПК Филип Крэйвен, «у нас в России есть хорошие друзья».

Крэйвен хочет вернуться к прежней работе и сотрудничеству с Москвой. Эти заявления прозвучали через два месяца после того, как комитет приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение Международного комитета, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, напоминает ТАСС.