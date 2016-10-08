МПК хочет восстановить дружеские отношения с Россией
Международный паралимпийский комитет заинтересован в возобновлении дружеских отношений с Россией. Как заявил президент МПК Филип Крэйвен, «у нас в России есть хорошие друзья».
Крэйвен хочет вернуться к прежней работе и сотрудничеству с Москвой. Эти заявления прозвучали через два месяца после того, как комитет приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение Международного комитета, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, напоминает ТАСС.
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