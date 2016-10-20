ЕС не хочет принимать новые санкции в отношении РФ
Главы стран Европейского союза рассмотрят в четверг в ходе Европейского Совета весь комплекс своих «избирательных» отношений с Москвой, включая сирийский конфликт.
Об этом сообщает интернет-издание EurActiv.
При этом санкции обсуждаться не будут.
- Вовлеченность России в сирийский конфликт будет затронута на саммите, но никто не имеет большого желания продолжать санкции в отношении России, - отметил источник.
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