ЕС не хочет принимать новые санкции в отношении РФ

Главы стран Европейского союза рассмотрят в четверг в ходе Европейского Совета весь комплекс своих «избирательных» отношений с Москвой, включая сирийский конфликт.

Об этом сообщает интернет-издание EurActiv.

При этом санкции обсуждаться не будут.

- Вовлеченность России в сирийский конфликт будет затронута на саммите, но никто не имеет большого желания продолжать санкции в отношении России, - отметил источник.