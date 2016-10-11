ВТБ хочет перенести европейскую штаб-квартиру из Лондона на континент
Руководство банка ВТБ хочет перенести свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании на европейский континент - во Франкфурт, Париж или Вену.
В настоящее время офис находится в Лондоне. Решение о переносе примут на заседании совета директоров до конца 2016 года, сообщает Интерфакс.
- У нас были большие планы в отношении нашего лондонского офиса, но после Brexit мы их сокращаем, будем расти в других местах. Совет директоров примет решение, где именно, до конца года, - сказал зампред банка Герберт Моос.
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