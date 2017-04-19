Хирурга настораживает отсутствие негативной реакции на мотомарш «Москва-Берлин»

Отсутствие негативной реакции по поводу мотомарша «Ночных волков» из Москвы в Берлин настораживает, заявил лидер движения байкеров Александр «Хирург» Залдостанов.

По его словам, байкеры стартуют 27 апреля. По подсчетам Залдостанова, в мотопробеге примут участие несколько тысяч байкеров. Кроме того, он отметил, что к группе присоединится большое число европейцев, поддерживающих акцию «Ночных волков».

«Что удивительно - первая реакция от польской прессы не была негативной. На самом деле это нас очень сильно настораживает», - заключил в беседе с НСН Хирург, предположив, что, возможно, европейские СМИ готовят что-то неожиданное.

В 2016 году «Ночные волки» тоже совершили мотопробег из Москвы до Берлина. Основную группу байкеров не пропустили на польской границе. Пробег завершали байкеры, заранее прибывшие в ЕС.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Сухогруз с россиянами на борту затонул в районе Керченской переправы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО