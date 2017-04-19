Хирурга настораживает отсутствие негативной реакции на мотомарш «Москва-Берлин»

Отсутствие негативной реакции по поводу мотомарша «Ночных волков» из Москвы в Берлин настораживает, заявил лидер движения байкеров Александр «Хирург» Залдостанов.

По его словам, байкеры стартуют 27 апреля. По подсчетам Залдостанова, в мотопробеге примут участие несколько тысяч байкеров. Кроме того, он отметил, что к группе присоединится большое число европейцев, поддерживающих акцию «Ночных волков».

«Что удивительно - первая реакция от польской прессы не была негативной. На самом деле это нас очень сильно настораживает», - заключил в беседе с НСН Хирург, предположив, что, возможно, европейские СМИ готовят что-то неожиданное.

В 2016 году «Ночные волки» тоже совершили мотопробег из Москвы до Берлина. Основную группу байкеров не пропустили на польской границе. Пробег завершали байкеры, заранее прибывшие в ЕС.