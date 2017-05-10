«Хирург» встретился с главой ДНР

Лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов встретился с главой ДНР Александром Захарченко.

По словам байкера, он не смог побывать вместе с другими членами клуба в Берлине, так как ему запрещен въезд в ЕС, но в Трептов парк прибыли его единомышленники и передали письма и послания от ветеранов ВОВ из ДНР и ЛНР.

«Хирург» отметил, что показал Захарченко хронологию марша «Дорогами Победы на Берлин», а также то, сколько людей поддержали марш и как европейцы везут в колонне флаг Донецкой и Луганской республики.

«Он был очень удивлен и одновременно благодарен за такую неожиданную и искреннюю поддержку», - написал байкер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», добавив, что после терактов, направленных против Захарченко, такая поддержка особенно необходима от всех смелых и честных людей, понимающих, что действительно происходит.

Кроме того, байкеры отвезли в столицу Германии книгу с именами советских солдат и офицеров, принимавших участие в Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В 2016 году «Ночные волки» тоже совершили мотопробег из Москвы до Берлина. Основную группу байкеров не пропустили на польской границе. Пробег завершали байкеры, заранее прибывшие в ЕС.