Хирург не будет извиняться перед Райкиным
Лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, не собирается извиняться перед художественным руководителем театра "Сатирикон" Константином Райкиным. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что байкеру полагает извиниться перед Райкиным.
Сам Хирург заявил, что "положительно" относится к Райкину "и как к режиссеру, и как к человеку, который много сделал в искусстве", но не откажется от своих слов.
В начале недели Райкин призвал осудить нападки активистов на спектакли и выставки. В ответ Хирург его раскритиковал, заявив, что "под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты", сообщает РИА Новости.
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