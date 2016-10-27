Хирург не будет извиняться перед Райкиным

Лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, не собирается извиняться перед художественным руководителем театра "Сатирикон" Константином Райкиным. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что байкеру полагает извиниться перед Райкиным.

Сам Хирург заявил, что "положительно" относится к Райкину "и как к режиссеру, и как к человеку, который много сделал в искусстве", но не откажется от своих слов.

В начале недели Райкин призвал осудить нападки активистов на спектакли и выставки. В ответ Хирург его раскритиковал, заявив, что "под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты", сообщает РИА Новости.