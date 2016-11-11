В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков

Участники несанкционированной акции протеста против введения системы «Платон» задержаны в подмосковных Химках около торгового центра «Мега».

- Около торгового центра «Мега Химки» проводилась несанкционированная акция дальнобойщиков. Сотрудниками полиции задержаны более десяти человек, среди них представители СМИ, - рассказал «Интерфаксу» представитель правоохранительных органов области.

Эту информацию агентству подтвердили также в пресс-службе регионального главка полиции.

- Примерно в 15:30 в первый отдел полиции УМВД России по городу Химки были доставлены участники несанкционированного мероприятия, которое проводилось около одного из торговых центров, - сообщил сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника агентства, среди задержанных находились и пятеро журналистов, все они были выпущены.

Система «Платон» была введена в действие 15 ноября 2015 года, она предполагает плату с владельцев большегрузных автомобилей за каждый километр пути. Министерство транспорта предполагает с февраля 2017 года повысить тариф с 1,53 рубля за километр пробега до 2,61 рубля, а с июня – до 3,06 рубля.