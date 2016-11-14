В Химках пройдет парад фудтраков
В рамках форума «Перспективы развития мобильной торговли в Московской области» 18 ноября в центре Химок состоится парад фудтраков.
В общей сложности колонна будет начитывать четыре десятка автомобилей. Здесь будут представлены лучшие образцы мобильных точек общественного питания, работающих в МО.
Фудтрак – это не просто кафе, а новое креативное направление в сфере общественного питания», - отметил глава Минпотребрынка области Владимир Посаженников.
В ходе форума будут обсуждаться перспективы развития мобильной торговли, организационные и правовые вопросы, сообщает «Подмосковье сегодня».
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