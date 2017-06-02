В Химках обнаружили аномальные одуванчики
Жителей Химок встревожило появление одуванчиков-мутантов и они попросили проверить экологическую ситуацию в микрорайоне.
Аномальные одуванчики отличаются необыкновенно толстым стеблем, на котором расположены сразу несколько цветков. Главный садовник ботанического сада МГУ Антон Дубенюк заявил, что такая деформация растений имеет единичные случаи и не представляет опасности.
«Это сросшиеся цветки, явление называется фасциация, вызвано нарушениями в процессе формирования бутона», - объяснил он интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По словам Дубенюка, появление аномальных одуванчиков вызвано резкими перепадами температуры воздуха.
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