В Химках обнаружили аномальные одуванчики

Жителей Химок встревожило появление одуванчиков-мутантов и они попросили проверить экологическую ситуацию в микрорайоне.

Аномальные одуванчики отличаются необыкновенно толстым стеблем, на котором расположены сразу несколько цветков. Главный садовник ботанического сада МГУ Антон Дубенюк заявил, что такая деформация растений имеет единичные случаи и не представляет опасности.

«Это сросшиеся цветки, явление называется фасциация, вызвано нарушениями в процессе формирования бутона», - объяснил он интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По словам Дубенюка, появление аномальных одуванчиков вызвано резкими перепадами температуры воздуха.