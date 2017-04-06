В Химках женщина выбросила младенца в мусорный бак

Сотрудники полиции города Химки задержали женщину, выбросившую новорожденного мальчика в мусорный контейнер.

Ребенка нашел местный житель, который и отнес малыша в ближайшую больницу. Сейчас здоровье мальчика вне опасности.

В полиции по факту случившегося возбудили уголовное дело. Мать ребенка взяли под стражу. Ей грозит до года лишения свободы.

Как заявила сама женщина, свое решение она приняла из-за трудного финансового положения - у нее есть еще три несовершеннолетних ребенка.

Задержанная женщина является жительницей Тверской области. По ее словам, она самостоятельно родила ребенка в бытовке, передает RG.ru.