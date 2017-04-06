В Химках женщина выбросила младенца в мусорный бак
Сотрудники полиции города Химки задержали женщину, выбросившую новорожденного мальчика в мусорный контейнер.
Ребенка нашел местный житель, который и отнес малыша в ближайшую больницу. Сейчас здоровье мальчика вне опасности.
В полиции по факту случившегося возбудили уголовное дело. Мать ребенка взяли под стражу. Ей грозит до года лишения свободы.
Как заявила сама женщина, свое решение она приняла из-за трудного финансового положения - у нее есть еще три несовершеннолетних ребенка.
Задержанная женщина является жительницей Тверской области. По ее словам, она самостоятельно родила ребенка в бытовке, передает RG.ru.
Следующая новость Уникальный конный трамвай покажут в Москве 15 апреля
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии